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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

07:32
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«Денвер» на своей площадке выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА (109:100). «Наггетс» одержали пятую победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Миннесота» — 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25)

Д: Мюррей (28), Йокич (22 + 10 подборов + 10 передач), Бартон (13).

М: Уиггинс (19), Дженг (18), Тиг (13).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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