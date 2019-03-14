04:27 | Баскетбол — НБА

Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Бруклин"

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"Оклахома-Сити" на своем паркете переиграла "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА (108:96). "Тандер" прервал четырехматчевую победную серию "Нетс".

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший 130-й трипл-дабл в карьере.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" : "Бруклин" - 108:96 (19:27, 23:25, 38:26, 28:18)

О: Уэстбрук (31 + 12 подборов + 11 передач), Джордж (25), Грант (15)

Б: Динуидди (25), Расселл (14), Харрис (13)

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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