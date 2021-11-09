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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Лейкерс» победить «Шарлотт», и другие матчи НБА

10:10
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«Лейкерс» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 126:123 ОТ.

В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (17 очков, 12 подборов, 14 результативных передач).

«Лейкерс» после 11 игр с шестью победами располагается на восьмом месте в Восточной конференции. «Шарлотт» после 12 матчей с пятью победами идет на девятой позиции в Западной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Майами» — 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26)

«Голден Стэйт» — «Атланта» — 127:113 (32:34, 29:31, 41:20, 25:28)

«Сакраменто» — «Финикс» — 104:109 (28:34, 36:33, 12:31, 28:11)

«ЛА Лейкерс» — «Шарлотт» — 126:123 ОТ (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8)

9 ноября.

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