Трипл-дабл Уэстбрука помог «Лейкерс» победить «Шарлотт», и другие матчи НБА
«Лейкерс» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 126:123 ОТ.
В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (17 очков, 12 подборов, 14 результативных передач).
«Лейкерс» после 11 игр с шестью победами располагается на восьмом месте в Восточной конференции. «Шарлотт» после 12 матчей с пятью победами идет на девятой позиции в Западной конференции.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Майами» — 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26)
«Голден Стэйт» — «Атланта» — 127:113 (32:34, 29:31, 41:20, 25:28)
«Сакраменто» — «Финикс» — 104:109 (28:34, 36:33, 12:31, 28:11)
«ЛА Лейкерс» — «Шарлотт» — 126:123 ОТ (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8)
9 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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