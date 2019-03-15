Трипл-дабл Уэстбрука не спас "Оклахому" от поражения в матче с "Индианой"

"Индиана" на своем паркете переиграла "Оклахома-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА (108:106). В составе проигравшей команды трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук.

В других встречах "Орландо" обыграл "Кливленд" (120:91), "Бостон" взял верх над "Сакраменто" (126:120).

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Оклахома-Сити" - 108:106 (22:29, 28:34, 31:25, 27:18)

И: Сабонис (26), Богданович (23), Коллисон (17)

О: Джордж (36), Уэстбрук (19 + 14 подборов + 11 передач), Адамс (17)

"Орландо" - "Кливленд" - 120:91 (36:20, 25:21, 27:22, 32:28)

О: Гордон (21), Огастин (20), Вучевич (19)

К: Секстон (23), Кларксон (15), Найт (12)

"Бостон" - "Сакраменто" - 126:120 (25:38, 31:24, 37:29, 33:29)

Б: Ирвинг (31), Браун (22), Моррис (21)

С: Хилд (34), Барнс (20), Фокс (19)