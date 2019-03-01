Трипл-дабл Уэстбрука не спас "Оклахому" от поражения в матче с "Филадельфией"

"Оклахома-Сити" на своем паркете проиграла "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НБА (104:108). Это третье подряд поражение "Тандер".

Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл. Он в 25-й раз в сезоне и 129-й раз в карьере сделал это.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Филадельфия" - 104:108 (26:37, 23:23, 30:26, 25:22)

О: Уэстбрук (23 + 11 подборов + 11 передач), Грант (23), Моррис (17)

Ф: Харрис (32), Батлер (20), Болден (14)