Трипл-дабл Гриффина помог "Детройту" обыграть "Индиану"

"Детройт" обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:109. Форваод "Пистонз" Блэйк Гриффин сделал трипл-дабл - 20 очков, 10 подборов и 10 передач.
"Бруклин" победил "Сан-Антонио" - 101:85, "Финикс" обыграл "Майами" - 124:121.
НБА
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Индиана" - 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)
Д: Драммонд (26+16 подборов), Гриффин (20+10 подборов+10 передач), Кеннард (14).
И: Богданович (25), Сабонис (23), Коллисон (21).
"Бруклин" - "Сан-Антонио" - 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)
Б: Расселл (23), Леверт (15), Харрис (15).
С: Олдирдж (26+10 подборов), Дерозан (23), Гэй (16).
"Майами" - "Финикс" - 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)
М: Уайтсайд (29+11 подборов), Олиник (28+10 подборов), Адебайо (14).
Ф: Букер (20), Джонсон (18), Убре (16).