06:03 | Баскетбол — НБА

Трипл-дабл Гриффина помог "Детройту" обыграть "Индиану"

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"Детройт" обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:109. Форваод "Пистонз" Блэйк Гриффин сделал трипл-дабл - 20 очков, 10 подборов и 10 передач.

"Бруклин" победил "Сан-Антонио" - 101:85, "Финикс" обыграл "Майами" - 124:121.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Индиана" - 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)

Д: Драммонд (26+16 подборов), Гриффин (20+10 подборов+10 передач), Кеннард (14).

И: Богданович (25), Сабонис (23), Коллисон (21). 

"Бруклин" - "Сан-Антонио" - 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)

Б: Расселл (23), Леверт (15), Харрис (15).

С: Олдирдж (26+10 подборов), Дерозан (23), Гэй (16).

"Майами" - "Финикс" - 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)

М: Уайтсайд (29+11 подборов), Олиник (28+10 подборов), Адебайо (14).

Ф: Букер (20), Джонсон (18), Убре (16).

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