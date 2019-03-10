Трипл-дабл Джеймса не спас "Лейкерс" от пятого поражения подряд

"Бостон" на своей площадке обыграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, который сделал трипл-дабл - 30 очков, 10 подборов, 12 передач. Защитник "Селтикс" Кайри Ирвинг набрал 30 очков.

Это поражение стало для "Лейкерс" пятым подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Бостон" - 107:120 (24:25, 23:32, 29:36, 31:27)

Л: Джеймс (30+10 подборов+12 передач), Вагнер (22), Уильямс (18+10 подборов).

Б: Ирвинг (30), Смарт (16), Моррис (16).