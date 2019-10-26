Трипл-дабл Дончича позволил «Далласу» обыграть «Нью-Орлеан»
«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (123:116). Форвард «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл — 25 очков, 10 передач и 10 подборов.
В других встречах «Бруклин» выиграл у «Нью-Йорка» (113:109), «Оклахома» проиграла «Вашингтону» (85:97), а «Мемфис» уступил «Чикаго» (102:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26)
Б: Ирвинг (26), Динуддди (20), Харрис (13).
Н: Трир (22), Нокс (16), Барретт (16).
«Оклахома» — «Вашингтон» — 85:97 (24:28, 22:24, 24:26, 15:19)
О: Гилджес-Александер (28), Галлинари (18).
В: Брайант (21 + 11 подборов), Хатимура (19), Бил (17).
«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)
Н: Ингрэм (25), Харт (16), Фэйворс (16).
Д: Дончич (25 + 10 подборов + 10 передач), Порзингис (24), Райт (20).
«Мемфис» — «Чикаго» — 102:110 (29:25, 31:22, 21:32, 21:31)
М: Джексон (23 + 11 подборов), Кларк (14), Краудер (13).
Ч: Лавин (37), Уайт (25).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей