Трипл-дабл Дончича позволил «Далласу» обыграть «Нью-Орлеан»

«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (123:116). Форвард «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл — 25 очков, 10 передач и 10 подборов.

В других встречах «Бруклин» выиграл у «Нью-Йорка» (113:109), «Оклахома» проиграла «Вашингтону» (85:97), а «Мемфис» уступил «Чикаго» (102:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26)

Б: Ирвинг (26), Динуддди (20), Харрис (13).

Н: Трир (22), Нокс (16), Барретт (16).

«Оклахома» — «Вашингтон» — 85:97 (24:28, 22:24, 24:26, 15:19)

О: Гилджес-Александер (28), Галлинари (18).

В: Брайант (21 + 11 подборов), Хатимура (19), Бил (17).

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)

Н: Ингрэм (25), Харт (16), Фэйворс (16).

Д: Дончич (25 + 10 подборов + 10 передач), Порзингис (24), Райт (20).

«Мемфис» — «Чикаго» — 102:110 (29:25, 31:22, 21:32, 21:31)

М: Джексон (23 + 11 подборов), Кларк (14), Краудер (13).

Ч: Лавин (37), Уайт (25).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей