Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Даллас» со счетом 117:101.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 36 очков и сделавший трипл-дабл.

После этого матча «Чикаго» с пятью победами занимает 11-е место в Восточной конференции, «Даллас» с шестью победами — на 8-й строчке на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Чикаго» — 101:117 (23:27, 29:40, 23:22, 26:28)

17 января.