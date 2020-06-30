Три игрока «Нью-Орлеана» сдали положительные тесты на коронавирус

Вице-президент «Нью-Орлеана» Дэвид Гриффин заявил, что три игрока команды сдали положительные тесты на коронавирус, но отказался назвать их имена. Три положительных теста были сданы, когда игроки «Пеликанс» вернулись на тренировочную базу на прошлой неделе, сообщает ESPN.

Игроки находятся в самоизоляции и проходят ежедневное тестирование. Они смогут вернуться в команду после двух дней отрицательных тестов.