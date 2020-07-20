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Трэйси Макгрэйди и Джермейн О'Нил откроют свое агентство

10:11
Трэйси Макгрэйди. Фото Instagram.
Трэйси Макгрэйди. Фото Instagram.

Бывшие игроки НБА Трэйси Макгрэйди и Джермейн О'Нил намерены запустить новое агентство, которое будет представлять интересы игроков, сообщает Sports Illustrated.

Агентство будет называться Seven1 Sports Group and Entertainment, что отсылает к игровым номерам Макгрэйди (1) и О'Нила (7).

Макгрэйди станет совладельцем и советником. Скорее всего, он оставит работу на телевидении. О'Нил будет партнером, а также собирается получить лицензию агента в январе 2021 года.

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