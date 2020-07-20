Трэйси Макгрэйди и Джермейн О'Нил откроют свое агентство

Бывшие игроки НБА Трэйси Макгрэйди и Джермейн О'Нил намерены запустить новое агентство, которое будет представлять интересы игроков, сообщает Sports Illustrated.

Агентство будет называться Seven1 Sports Group and Entertainment, что отсылает к игровым номерам Макгрэйди (1) и О'Нила (7).

Макгрэйди станет совладельцем и советником. Скорее всего, он оставит работу на телевидении. О'Нил будет партнером, а также собирается получить лицензию агента в январе 2021 года.