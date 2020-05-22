Трэйси Макгрэди: «Брайант на самом деле думал, что он лучше Джордана»

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэди поделился мнением о легенде «Лейкерс» Коби Брайанте. В январе текущего года он разбился на вертолете.

- У Коби в 19 лет было мышление получше, чем у многих ветеранов лиги, — цитирует Макгрэйди ClutchPoints. - Никогда не встречал 19-летнего парня с таким мышлением. Было такое ощущение, что Коби в лиге уже очень давно. Этот человек на самом деле думал, что он лучше Майкла Джордана.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.