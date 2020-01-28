Трэйси Макгрэди: «Брайант говорил: «Я хочу умереть молодым»

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэди высказался о смерти экс-игрока «Лейкерс» Коби Брайанта в программе The Jump.

— Звучит безумно, но Коби все время повторял: «Я хочу умереть молодым, хочу, чтобы меня увековечили». Он говорил: «Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана, и я хочу умереть молодым». А я просто думал, что он сошел с ума говорить подобное, — приводит слова Макгрэди Clutch Points.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.