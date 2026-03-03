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3 марта, 11:08

Трэй Янг выбежал на площадку во время потасовки и получил первое удаление в составе «Вашингтона»

Артем Рыжкин

В третьей четверти матча НБА «Вашингтон» — «Хьюстон» (118:123) произошел конфликт между форвардом «Рокетс» Тари Исоном и защитником «Уизардс» Джамиром Уоткинсом.

Спустя несколько секун Исон снова толкнул Уоткинса, начав стычку, в которую вмешались арбитры. Звездный защитник «Уизардс» Трэй Янг, находившийся в запасе и не принимавший участия в матче, выбежал на площадку, выражая недовольство происходящим. В результате Янга удалили, и это стало его первым удалением в составе новой команды.

27-летний разыгрывающий был обменян в «Вашингтон» из «Атланты» 7 января, но из-за травмы правого колена и ушиба квадрицепса, полученных еще в декабре, до сих пор не дебютировал за «Уизардс».

Ожидается, что Янг впервые выйдет на паркет за новую команду в четверг, 5 марта, в матче против «Юты Джаз».

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БК Вашингтон Уизардс
БК Хьюстон Рокетс
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