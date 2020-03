Трэй Янг дома устроил конкурс трехочковых бросков носками

Защитник «Атланты» Трэй Янг в домашних условиях провел конкурс трехочковых бросков. Вместо баскетбольных мячей он использовал носки.

What I'm doing to keep my shot right while I'm at the Crib??? #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D