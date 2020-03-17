Трэй Янг дома устроил конкурс трехочковых бросков носками

Защитник «Атланты» Трэй Янг в домашних условиях провел конкурс трехочковых бросков. Вместо баскетбольных мячей он использовал носки.

What I'm doing to keep my shot right while I'm at the Crib??? #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D — Trae Young (@TheTraeYoung) March 17, 2020

Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что в США рекомендовали отменить массовые мероприятия с участием 50 и более человек на два месяца. Клубы считают, что сезон может возобновиться в середине июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.