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Трэй Янг дома устроил конкурс трехочковых бросков носками

05:04
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Защитник «Атланты» Трэй Янг в домашних условиях провел конкурс трехочковых бросков. Вместо баскетбольных мячей он использовал носки.

Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что в США рекомендовали отменить массовые мероприятия с участием 50 и более человек на два месяца. Клубы считают, что сезон может возобновиться в середине июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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