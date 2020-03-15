Третий игрок НБА заразился коронавирусом. Он играл против Гобера

Форвард «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает CBC Sports. Игрок чувствует себя хорошо.

Диагноз Вуда был выявлен через неделю после того, как «Детройт» встретился с «Ютой». Продолжительное время Кристиан действовал против Руди Гобера, который первым в НБА заразился коронавирусом.

Вуд — третий игрок в НБА с коронавирусом. Ранее болезнь подтвердилась у одноклубника Гобера Донована Митчелла.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди с легким заболеванием выздоравливают примерно через две недели, а людям с более тяжелым заболеванием может потребоваться от трех до шести недель.