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Третий игрок НБА заразился коронавирусом. Он играл против Гобера

04:20
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Форвард «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает CBC Sports. Игрок чувствует себя хорошо.

Диагноз Вуда был выявлен через неделю после того, как «Детройт» встретился с «Ютой». Продолжительное время Кристиан действовал против Руди Гобера, который первым в НБА заразился коронавирусом.

Вуд — третий игрок в НБА с коронавирусом. Ранее болезнь подтвердилась у одноклубника Гобера Донована Митчелла.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди с легким заболеванием выздоравливают примерно через две недели, а людям с более тяжелым заболеванием может потребоваться от трех до шести недель.

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