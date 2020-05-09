Тренировочные лагеря продлятся как минимум три недели, если сезон НБА возобновится

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел видеоконференцию с игроками НБА. На ней он объявил, что тренировочные лагеря в случае возобновления сезона продлятся как минимум три недели, информирует инсайдер ESPN Эдриайн Войнаровски.

Во время видеоконференции обсуждалась возможность возобновления сезона-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Сильвер отметил, что решение о возобновлении сезона НБА может быть принято в июне. Комиссионер заявил, что для начала будет безопаснее проводить матчи в одном или двух городах. НБА рассматривает Орландо и Лас-Вегас как возможные места проведения игр плей-офф Восточной и Западной конференций соответственно.