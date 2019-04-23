Тренера "Сакраменто" обвинили в сексуальных домогательствах

Нового главного тренера "Сакраменто" Люка Уолтона обвинили в сексуальных домогательствах, информирует ESPN. По словам телеведущей Келли Теннант, в 2016 году Уолтон, который тогда был помощником главного тренера "Голден Стэйт", пригласил ее в свой номер отеля в Санта-Монике, а затем прижал к кровати и насильно поцеловал.

Другой инцидент домогательства произошел некоторое время спустя на благотворительном мероприятии. Как заявила Теннат в гражданском иске, Уолтон, ставший уже главным тренером "Лейкерс", принудительно и агрессивно обнял ее и сделал непристойное замечание по поводу ее одежды.

В "Лейкерс" заявили, что им ничего неизвестно об этих случаях. В "Сакраменто" и в "Голден Стэйт" знают об обвинениях и пытаются собрать дополнительную информацию. НБА также начала расследование инцидента в отношении 39-летнего тренера.