Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 18:07

Стив Керр о лесном пожаре в Лос-Анджелесе: «Мои мысли с теми, кто пострадал»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал последствия лесного пожара в Лос-Анджелесе.

«Все, что я вижу и читаю, меня просто ужасает. Поэтому я просто хочу послать мысли тем, кто пострадал и переживает опустошение от пожара», — сказал Керр на пресс-конференции.

Пожар в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе начался 7 января. По некоторым данным, его площадь составила около 1200 гектар. О пострадавших пока не сообщалось, более 30 тысяч человек эвакуированы. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.

Баскетбол
Стив Керр
Читайте также
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Команда Демина проиграла в домашнем матче NCAA

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости