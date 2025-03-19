Тренер Голдина в Michigan Wolverines: «Все американские комментаторы плей-офф отмечали, что Влад способен быть лидером»

Тренер-ассистент Университета Мичиган Дмитрий Федосеев рассказал в интервью «СЭ» о повышенном интересе американских СМИ к российскому центровому Владу Годину.

«Одно то, что мнение о его попадании в символическую сборную плей-офф BIG 10 разделилось между тренерами и СМИ, когда журналисты встали на сторону Влада, говорит о многом (попал в пятерку лучших раздельным решением. — Прим. «СЭ»). Это хороший знак. Он всегда дает интервью. Достаточно харизмы, свободный английский. Безусловно, это привлекает к нему внимание.

Все комментаторы плей-офф BIG 10 отмечали, что он способен быть лидером, сильно играет в ключевые моменты. А СМИ в США — большое подспорье. Хотелось, чтобы в «Мартовском безумии» внимание журналистов к нему только увеличивалось», — подчеркнул «СЭ» Федосеев.

В первом раунде «Мартовского безумия» Michigan Wolverines встретится с UC San Diego. Игра состоится 20 марта.