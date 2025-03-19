Тренер Голдина в Michigan Wolverines: «На мой взгляд, в НБА снова наметился тренд на высоких»

Тренер-ассистент Университета Мичиган Дмитрий Федосеев в интервью «СЭ» высоко оценил шансы Влада Голдина быть выбранным на драфте НБА-2025.

— Как вы лично оцениваете шансы Влада на предстоящем драфте НБА?

— Несмотря на скептицизм в СМИ, верю, что он способен быть выбранным на драфте. Вероятно, я необъективен, не так тонко понимаю рынок. Основной аргумент его низкого места в моках — возраст. Да, ему скоро 24, но по телу он способен сражаться на самом высоком уровне с лучшими атлетами лиги. Влад хорошо двигается и способен защищаться в краске. В защите на периметре он уступал немногим в этом сезоне NCAA (кстати, в этом компоненте прибавил по сравнению с прошлым сезоном).

На мой взгляд, в НБА снова наметился тренд на высоких, и, кстати, этот тренд, как ни странно, задает именно NCAA. В связке с другим высоким, как сейчас с Дэнни Вольфом, он будет очень эффективен.

— То есть командам НБА важно наличие в команде сильного четвертого номера?

— Да, «четверки», который способен играть с периметра. Плюс учитывая ограничения в обороне в НБА, где нельзя страховать глубоко, он будет хорошим помощником для своего партнера по передней линии.

— Могли бы подробнее рассказать про новый тренд на центровых?

— Центровых не так много. Это факт. Тем не менее классический центровой Зак Иди (канадский большой «Мемфиса» в среднем играет 20+ минут. — Прим. «СЭ») в прошлом году ушел под высоким девятым пиком. Это говорит о том, что люди, принимающие решения в клубах НБА, смотрят в этом направлении. Понятно, что Зак повыше Влада (224 и 214 см), но Голдин гораздо подвижнее Иди.

На этой неделе Голдин получил звание MOP (самый выдающийся игрок) конференции BIG 10 и вошел в символическую пятерку плей-офф.