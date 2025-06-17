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Тренер «Оклахомы» Дейно — о победе над «Индианой: «Далеко не идеальная игра, нам есть куда расти»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дейно подвел итоги пятого матча серии против «Индианы» (120:109) в финальной серии плей-офф НБА.

«Это была далеко не идеальная игра, и нам есть куда расти. Но наш прогресс от четвёртой к пятой игре был решающим», — приводит слова Дейно ESPN.

«Оклахома» вышла вперед в серии — 3-2. Следующий матч пройдет на домашней арене «Индианы» в пятницу, 20 июня. Начало — в 03.30 по московскому времени.

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