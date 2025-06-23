Баскетбол
23 июня, 06:44

Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: «Это необыкновенная команда. А теперь еще и чемпион»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт прокомментировал победу команды в финале плей-офф НБА против «Индианы».

«Хочу поздравить «Индиану» с отличным сезоном. Они были серьезным соперником. Когда-то для всех нас это было мечтой: и для игроков, и для тренеров, и для персонала... Было время, когда мы даже не знали, окажемся ли в НБА. Это привилегия, и мы безмерно благодарны за это.

Самое главное в нашей команде — то, что они ведут себя как чемпионы. Они борются как чемпионы. Они искренне радуются успехам друг друга, а это редкость в профессиональном спорте. Я говорил это много раз и скажу еще раз: это необыкновенная команда. А теперь они еще и чемпионы», — сказал Дэйгнолт.

«Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3 и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НБА. Ранее первую победу команда одержала в 1979 году, выступая под названием «Сиэтл Суперсоникс».

«Оклахома» победила «Индиану» и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НБА

Гилджес-Александер признан MVP финала плей-офф НБА

