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Риверс: «Миддлтон близок к возвращению»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милуоки» Док Риверс прокомментировал восстановление форварда Криса Миддлтона.

33-летний американец перенес операции на лодыжках, из-за которых пропустил старт сезона НБА.

«Он выглядел хорошо. Крис работает изо всех сил, и, я думаю, он близок к возвращению. Сейчас Крис находится в лучшей форме из всех, что я видел», — цитирует Риверса ESPN.

В прошлом сезоне Миддлтон в среднем набирал 15,1 очка, 4,7 подбора и 5,3 передачи в 55 матчах регулярного чемпионата.

НБА
БК Милуоки Бакс
Док Риверс
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