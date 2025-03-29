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Тренер Голдина объяснил вылет Michigan Wolverines из «Мартовского безумия»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Тренер-ассистент Университета Мичигана Дмитрий Федосеев прокомментировал поражение своей команды от Auburn Tigers (78:65) в третьем раунде «Мартовского безумия». Центровой Michigan Wolverines Влад Голдин набрал 10 очков, 9 подборов, 2 блок-шота.

«Неприятное поражение, — отметил «СЭ» Дмитрий Федосеев. — Поверили, что можем победить несмотря на их высокий посев. Хотя это тоже показатель. Они достаточно талантливая команда и периметр у них просто сумасшедший. Ну и Джони Брум (один из самых звездных игроков текущего сезона NCAA, — прим. Т.Г.) показал себя во всей красе. Набирал много очков, обыгрывая один на один.

Влад же провел не лучшую игру. Хотя в первой половине мы поймали свой ритм.
Несмотря на то, что по счету это было не видно, но по стилистике ребята выполняли план на игру. Баскетболисты Auburn не очень хотели ввязываться в нашу скоростную игру, им это было не выгодно. Это четко было видно по их проценту попаданий. Задохнувшись, с периметра они не очень хорошо попадали.

Во второй половине мы подрасслабились, дали им продышаться, почувствовать себя с мячом повольготнее. И соперники тут же нас наказали. Плюс они сделали несколько сумасшедших попаданий из-за дуги. Нас это сломало. Не первый раз замечаю, что когда мы получаем гандикап в 7-8 очков, то теряется концентрация. И если в предыдущих играх получалось погасить ответный рывок, то в матче Auburn мы развалились. Пропустить 48 за вторую половину, — это слишком много. В защите сыграли слабенько.

— То есть, все решили защитные действия?

— Первая причина заключается в том, что мы снизили темп, хотя ничего не мешало держать его. Кондиции были в порядке, но что-то надломилось внутри.

— Сезон для Michigan Wolverines закончился, как и студенческая карьера Влада. Какие дальше планы?

— Вернемся домой и составим план подготовки Влада к предрафтовым и драфтовым мероприятиям.

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