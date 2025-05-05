Керр о победе над «Хьюстоном»: «Впечатляющее проявление решимости. «Уорриорз» повезло выбраться из серии»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал выход во второй раунд плей-офф НБА.

«Уорриорз» в первом раунде победили «Хьюстон» со счетом 4-3 в серии.

«Нам повезло выбраться из этой серии. Это было невероятно впечатляющее проявление решимости.

[Об игре Бадди Хилда, который набрал 33 очка]. Блестящее выступление не только с точки зрения бросков — это было двусторонний перфоманс. Я считаю, что он фантастически сыграл в защите», — сказал Керр после игры.

Во втором раунде плей-офф НБА-2025 «Уорриорз» сыграют с «Миннесотой».