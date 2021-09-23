Тренер «Филадельфии» надеется, что Симмонс останется в команде
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс надеется убедить разыгрывающего защитника Бена Симмонса остаться в клубе. Игрок намерен сменить команду до старта нового сезона в НБА.
«Надеюсь, мы убедим его передумать. Это часть нашей работы. Вы удивитесь, если я скажу вам, сколько раз за лето проигравшая команда, коих 29, проходит через подобное. Проигрывать тяжело. С этим нужно смириться», — цитирует ESPN Риверса.
Ранее стало известно, что Симмонс не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Сиксерс», несмотря на возможные санкции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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