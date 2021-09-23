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Тренер «Филадельфии» надеется, что Симмонс останется в команде

03:54
Бен Симмонс. Фото Instagram
Бен Симмонс. Фото Instagram
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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс надеется убедить разыгрывающего защитника Бена Симмонса остаться в клубе. Игрок намерен сменить команду до старта нового сезона в НБА.

«Надеюсь, мы убедим его передумать. Это часть нашей работы. Вы удивитесь, если я скажу вам, сколько раз за лето проигравшая команда, коих 29, проходит через подобное. Проигрывать тяжело. С этим нужно смириться», — цитирует ESPN Риверса.

Ранее стало известно, что Симмонс не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Сиксерс», несмотря на возможные санкции.

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Евгений Козинов все материалы автора

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