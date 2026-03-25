Тренер «Денвера» Адельман — о Йокиче: «Он лучший игрок в мире»

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман прокомментировал игру центрового Николы Йокича в матче регулярного чемпионата с «Финиксом» (125:123).

31-летний серб оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов и 17 передач), а также записал на свой счет победный бросок.

«Вы видите универсала, который заставляет всех почувствовать себя частью игры. 17 передач, важный мяч в концовке. Очень интересно наблюдать за его игрой с Джамалом Мюрреем. Никола, как по мне, лучший игрок в мире. Спорту повезло с ним, я уже говорил об этом раньше. Если вам нравится играть во что-то, то вот он — образец для подражания. Вот как нужно играть в командные виды спорта», — сказал Адельман на пресс-конференции.

«Наггетс» с 45 победами в 73 матчах занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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