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Тренер «Далласа» заразился коронавирусом после вакцинации

08:59
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Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл сдал положительный тест на коронавирус.

«Я сдал неожиданный положительный тест на коронавирус. Есть шансы и надежда на то, что этот тест ложноположительный», — приводит The Dallas Morning News слова Карлайла.

В январе 61-летний специалист вакцинировался от инфекции. На время, пока Карлайл не сдаст отрицательный тест, командой будет руководить его ассистент, Джамал Мосли.

Дополнительная информация:

https://www.dallasnews.com/sports/mavericks/2021/04/02/rick-carlisle-tests-positive-for-covid-19-hopes-its-false-positive-status-for-tonight-uncertain/

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