Тренер «Далласа» заразился коронавирусом после вакцинации

Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл сдал положительный тест на коронавирус.

«Я сдал неожиданный положительный тест на коронавирус. Есть шансы и надежда на то, что этот тест ложноположительный», — приводит The Dallas Morning News слова Карлайла.

В январе 61-летний специалист вакцинировался от инфекции. На время, пока Карлайл не сдаст отрицательный тест, командой будет руководить его ассистент, Джамал Мосли.