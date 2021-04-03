Тренер «Далласа» заразился коронавирусом после вакцинации
08:59
Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл сдал положительный тест на коронавирус.
«Я сдал неожиданный положительный тест на коронавирус. Есть шансы и надежда на то, что этот тест ложноположительный», — приводит The Dallas Morning News слова Карлайла.
В январе 61-летний специалист вакцинировался от инфекции. На время, пока Карлайл не сдаст отрицательный тест, командой будет руководить его ассистент, Джамал Мосли.
Дополнительная информация:
https://www.dallasnews.com/sports/mavericks/2021/04/02/rick-carlisle-tests-positive-for-covid-19-hopes-its-false-positive-status-for-tonight-uncertain/
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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