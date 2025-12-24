Тренер «Бруклина» Фернандес: «Приятно видеть, что 19-летний Дёмин оказывает такое влияние и помогает нам побеждать»

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал игру разыгрывающего команды Егора Дёмина после матча против «Филадельфии» (114:106) в регулярном чемпионате НБА.

19-летний россиянин набрал 20 очков, сделал 2 подбора и 5 передач.

«Егор — парень, который всегда старается поступать правильно. Очевидно, что он выделяется габаритами для своей позиции, умением бросать и отдавать пас. Он отлично находит трехочковые для своих партнеров и бросает их сам, но гораздо лучше у него получается агрессивно входить в «краску».

В защите он правильно выбирает позицию и использует свои габариты. Он очень хорош в отборе и подборе мяча. Ему еще предстоит сталкиваться с соперничеством один в один и физической борьбой, но мне нравится, как он прогрессирует, его старания. Очень приятно видеть, что 19-летний парень оказывает такое влияние и помогает нам побеждать», — приводит слова Фернандеса New York Post.

«Бруклин» выбрал Дёмина под 8-м номером драфта НБА-2025. В сезоне-2025/26 россиянин провел 26 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи за игру.