Маззулла — о чемпионстве «Бостона»: «В жизни есть всего несколько возможностей быть великим»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла поделился эмоциями после победы над «Далласом» (4-1) в финальной серии плей-офф НБА.
«В жизни у вас есть всего несколько возможностей быть великим», — цитирует тренера ESPN.
Маззулла в возрасте 35 лет стал шестым в списке самых молодых тренеров-чемпионов НБА.
Для «Бостона» титул стал 18-м в истории, это рекорд НБА. «Лейкерс» становились чемпионами лиги 17 раз.
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