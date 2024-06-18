Маззулла — о чемпионстве «Бостона»: «В жизни есть всего несколько возможностей быть великим»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла поделился эмоциями после победы над «Далласом» (4-1) в финальной серии плей-офф НБА.

«В жизни у вас есть всего несколько возможностей быть великим», — цитирует тренера ESPN.

Маззулла в возрасте 35 лет стал шестым в списке самых молодых тренеров-чемпионов НБА.