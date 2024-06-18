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Маззулла — о чемпионстве «Бостона»: «В жизни есть всего несколько возможностей быть великим»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла поделился эмоциями после победы над «Далласом» (4-1) в финальной серии плей-офф НБА.

«В жизни у вас есть всего несколько возможностей быть великим», — цитирует тренера ESPN.

Маззулла в возрасте 35 лет стал шестым в списке самых молодых тренеров-чемпионов НБА.

Для «Бостона» титул стал 18-м в истории, это рекорд НБА. «Лейкерс» становились чемпионами лиги 17 раз.

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БК Бостон Селтикс
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