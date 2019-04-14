Трехочковый Огастина принес "Орландо" победу над "Торонто" в первом матче плей-офф НБА

"Орландо" на выезде обыграл "Торонто" в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА - 104:101. Победу "Мэджик" за 3,4 секунды до финальной сирены принес точный трехочковый защитника Ди Джея Огастина. Он стал самым результативным в этой игре, набрав 25 очков.

"Орландо" повел в серии со счетом 1-0. Второй матч снова состоится на площадке "Торонто".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Торонто" - "Орландо" - 101:104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29)

Т: Леонард (25), Сиакам (24), Ванвлит (14).

О: Огастин (25), Исаак (11), Вучевич (11).