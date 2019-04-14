Трехочковый Огастина принес "Орландо" победу над "Торонто" в первом матче плей-офф НБА

"Орландо" на выезде обыграл "Торонто" в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА - 104:101. Победу "Мэджик" за 3,4 секунды до финальной сирены принес точный трехочковый защитника Ди Джея Огастина. Он стал самым результативным в этой игре, набрав 25 очков.
"Орландо" повел в серии со счетом 1-0. Второй матч снова состоится на площадке "Торонто".
DJ AUGUSTIN WINS IT FOR THE @ORLANDOMAGIC! #NBAPlayoffs– NBA (@NBA) 13 апреля 2019 г.
Final in Toronto:#BlueAndWhiteIgnite 104#WeTheNorth 101 pic.twitter.com/UU9Ki1LWwx
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Первый матч
"Торонто" - "Орландо" - 101:104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29)
Т: Леонард (25), Сиакам (24), Ванвлит (14).
О: Огастин (25), Исаак (11), Вучевич (11).