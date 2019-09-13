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Трехкратный чемпион НБА Ливингстон объявил о завершении карьеры

20:02
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Разыгрывающий защитник Шон Ливингстон, который трижды становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт», принял решение завершить карьеру. 34-летний американец сообщил об этом в своем Instagram.

В июле «Уорриорз» отчислил из состава Ливингстона. Сообщалось, что баскетболист планирует провести свой 16-й сезон в НБА.

В прошедшем сезоне Ливингстон сыграл в 64 матчах, набирая по 4,0 очка в среднем за игру.

Ранее американец выступал за «Майами», «Оклахому-Сити», «Вашингтон», «Шарлотт», «Милуоки», «Кливленд», «Бруклин».

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