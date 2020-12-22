Травмированный форвард Айзек продлит контракт с «Орландо» на 4 года и 80 миллионов долларов

«Орландо» и форвард Джонатан Айзек договорились о продлении контракта на 4 года. За это время баскетболист заработает 80 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

23-летний форвард пропустит этот сезон из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска левого колена. Игрок перенес операцию в начале августа.

Айзек был выбран на драфте 2017 года под общим 6-м номером. В минувшем сезоне он провел 34 матча, набирая в среднем 11,9 очка, 6,8 подбора, 1,4 передачи, 1,6 перехвата и 2,3 блок-шота.