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Трамп сделал выбор между Джеймсом и Джорданом

19:24
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX признался, что лучше относится к легенде «Чикаго Буллз» Майкле Джордане, нежели к лидеру «Лос-Анджелес Лейкер» Леброну Джеймсу.

«Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Джордан, он не лез в политику, люди любят его больше», — признался Трамп.

Напомним, Леброн Джеймс является одним из самых активных критиков Трампа среди действующих спортсменов. Ранее форвард «Лейкерс» заявил, что лига ничего не потеряет, если Трамп перестанет смотреть матчи НБА.

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