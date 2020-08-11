Трамп сделал выбор между Джеймсом и Джорданом
19:24
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX признался, что лучше относится к легенде «Чикаго Буллз» Майкле Джордане, нежели к лидеру «Лос-Анджелес Лейкер» Леброну Джеймсу.
«Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Джордан, он не лез в политику, люди любят его больше», — признался Трамп.
Напомним, Леброн Джеймс является одним из самых активных критиков Трампа среди действующих спортсменов. Ранее форвард «Лейкерс» заявил, что лига ничего не потеряет, если Трамп перестанет смотреть матчи НБА.
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