"Торонто" вышел вперед в финальной серии с "Голден Стэйт", несмотря на 47 очков Карри

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в третьем матче НБА (109:123). "Рэпторз" вышел вперед в серии – 2-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 47 очков.

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Голден Стэйт" – "Торонто" – 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)

Г: Карри (47), Грин (17), Игудала (11).

Т: Леонард (30), Лаури (23), Грин (18), Сиакам (18).

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