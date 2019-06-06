"Торонто" вышел вперед в финальной серии с "Голден Стэйт", несмотря на 47 очков Карри

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в третьем матче НБА (109:123). "Рэпторз" вышел вперед в серии – 2-1.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 47 очков.
НБА
Плей-офф
Финал
Третий матч
"Голден Стэйт" – "Торонто" – 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)
Г: Карри (47), Грин (17), Игудала (11).
Т: Леонард (30), Лаури (23), Грин (18), Сиакам (18).
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