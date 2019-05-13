"Торонто" вырвал победу в матче с "Филадельфией" и вышел в полуфинал плей-офф

"Торонто" выиграл у "Филадельфии" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА (92:90). Команда выиграла серию со счетом 4-3.

При счете 90:90 решающие два очка своим броском заработал Кавай Леонард. Мяч, ударившись о дужку, все же влетел в корзину.

Леонард стал лучшим снайпером в составе победителей, набрав 41 очко. Лучший снайпер у "Филадельфии" - Джоэл Эмбиид (21 очко, 11 подборов).

В полуфинале "Торонто" сыграет с "Милуоки".

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Седьмой матч

"Торонто" - "Филадельфия" - 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26)

Счет в серии: 4-3

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