"Торонто" вырвал победу в матче с "Филадельфией" и вышел в полуфинал плей-офф

"Торонто" выиграл у "Филадельфии" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА (92:90). Команда выиграла серию со счетом 4-3.
При счете 90:90 решающие два очка своим броском заработал Кавай Леонард. Мяч, ударившись о дужку, все же влетел в корзину.
KAWHI. GAME 7. FOR THE WIN. pic.twitter.com/MH9CBjQ2uK– SportsCenter (@SportsCenter) 13 мая 2019 г.
Леонард стал лучшим снайпером в составе победителей, набрав 41 очко. Лучший снайпер у "Филадельфии" - Джоэл Эмбиид (21 очко, 11 подборов).
В полуфинале "Торонто" сыграет с "Милуоки".
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Седьмой матч
"Торонто" - "Филадельфия" - 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26)
Счет в серии: 4-3
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