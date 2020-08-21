«Торонто» выиграл у «Бруклина» и повел в серии 3:0

«Бруклин» проиграл «Торонто» (92:117) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА. Счет в серии — 3:0 в пользу «Рэпторз».

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи. У «Нетс» 23 очка в свой актив записал защитник Тайлер Джонсон.

Четвертый матч серии «Бруклин» — «Торонто» пройдет 24 августа.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Бруклин» — «Торонто» — 92:117 (17:24, 25:33, 26:27, 24:33)