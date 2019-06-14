"Торонто" впервые в истории стал чемпионом НБА

"Торонто" на выезде переиграл "Голден Стэйт" в 6-м матче финальной серии НБА. "Рэпторз" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Клуб впервые в своей истории выиграл турнир.
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Клей Томпсон, набравший 30 очков.
НБА
Плей-офф
6-й матч
"Голден Стэйт" – "Торонто" – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Г: Томпсон (30), Игудала (22), Карри (21).
Т: Лаури (26 + 10 передач), Сиакам (26 + 10 подборов), Ванвлит (22), Леонард (22).
Счет в серии: 2-4.
BALL GAME. @NBA CHAMPIONS!!!#WeTheNorth pic.twitter.com/0tVa8K56lG— Toronto Raptors (@Raptors) 14 июня 2019 г.
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