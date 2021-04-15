25 очков Уайта не спасли «Сан-Антонио» от поражения в игре с «Торонто»
05:01
«Торонто» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (117:112). «Рэпторз» одержали победу после двух подряд поражений.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сперс» Деррик Уайт, набравший 25 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сан-Антонио» — 117:112 (30:32, 28:25, 27:25, 32:30)
Т: Ануноби (22), Сиакам (20 + 11 подборов), Флинн (16).
С: Уайт (25), Миллс (23), Дерозан (19 + 11 передач).
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