"Торонто" с победы над "Голден Стэйт" начал финальную серию НБА

"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА (118:109). Вторая игра состоится 3 июня.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 34 очка.
НБА
Плей-офф
Финал
Первый матч
"Торонто" – "Голден Стэйт" – 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)
Т: Сиакам (32), Леонард (23), Газоль (20).
Г: Карри (34), Томпсон (21), Грин (10 + 10 подборов + 10 передач).
Счет в серии: 1-0.
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