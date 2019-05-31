06:38 | Баскетбол — НБА

"Торонто" с победы над "Голден Стэйт" начал финальную серию НБА

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"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА (118:109). Вторая игра состоится 3 июня.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 34 очка.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

"Торонто" – "Голден Стэйт" – 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)

Т: Сиакам (32), Леонард (23), Газоль (20).

Г: Карри (34), Томпсон (21), Грин (10 + 10 подборов + 10 передач).

Счет в серии: 1-0.

НБА: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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