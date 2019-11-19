«Торонто» разгромил «Шарлотт», «Индиана» — «Бруклин»
06:00
«Торонто» (9-4) в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Шарлотт» (6-8) — 132:96. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «рапторов» О Джи Ануоби, набравший 24 очка.
В параллельной встрече «Индиана» (8-6) разгромила «Бруклин» (5-8) — 115:86. Также «Нью-Йорк» (4-10) обыграл «Кливленд» (4-9) — 123:103. 30 очков набрал форвард «Никс» Джулиус Рэндл.
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«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 123:105 (32:20, 32:31, 30:20, 29:34)
19 ноября.
«Торонто» — «Шарлотт» — 132:96 (26:25, 34:31, 32:18, 40:22)
19 ноября.
«Бруклин» — «Индиана» — 86:115 (18:18, 17:41, 33:25, 18:31)
19 ноября.
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