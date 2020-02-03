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«Торонто» разгромил «Чикаго» и одержал 11-ю победу подряд

01:32
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«Торонто» (36-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Чикаго» (19-33) — 129:102. Канадская команда одержала 11-ю победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник «рапторов» Теренс Дэвис, набравший 31 очко.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Торонто» — «Чикаго» — 129:102 (32:29, 28:34, 35:22, 34:17)

Т: Дэвис (31)

Ч: Янг (21)

2 февраля.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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