«Торонто» разгромил «Чикаго» и одержал 11-ю победу подряд
01:32
«Торонто» (36-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Чикаго» (19-33) — 129:102. Канадская команда одержала 11-ю победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник «рапторов» Теренс Дэвис, набравший 31 очко.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Торонто» — «Чикаго» — 129:102 (32:29, 28:34, 35:22, 34:17)
Т: Дэвис (31)
Ч: Янг (21)
2 февраля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/