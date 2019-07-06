"Торонто" пытался объединить у себя Леонарда и Джорджа

"Торонто" хотел объединить в своем составе Кавая Леонарда и Пола Джорджа, которые продолжат карьеру в "Клипперс", сообщает в своем Твиттере инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Игроки желали выступать вместе, и канадский клуб пытался заполучить у "Оклахомы" Джорджа.

Сделка предполагала обмен форварда Паскаля Сиакама, который был признан самым прогрессирующим игроком сезона. В ответ клуб из Лос-Анджелеса сделал щедрое предложение, состоящее из пяти драфт-пиков, а также прав на Данило Галлинари и Шэя Гиджеса-Александра.

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