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«Торонто» продлил победную серию, обыграв «Орландо»

05:23
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«Орландо» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (83:90). «Рэпторз» одержали шестую победу кряду.

В другой встрече «Шарлотт» на выезде выиграл у «Детройта» (110:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Шарлотт» — 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)

Д: Роуз (23), Кеннард (21), Гриффин (17).

Ш: Вашингтон (26), Розир (23), Грэм (16), Бриджес (16).

«Орландо» — «Торонто» — 83:90 (23:20, 24:20, 12:26, 24:24)

О: Фурнье (19), Фульц (15), Бамба (11).

Т: Пауэлл (33), Ванвлит (22), Сиакам (10 + 13 подборов).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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