"Торонто" предложил контракт Де Коло

"Торонто" сделал квалификационное предложение бывшему атакующему защитнику ЦСКА ​Нандо Де Коло.

Французскому 31-летнему защитнику предлагается зарплата в размере 1,8 миллиона долларов, cообщает портал amicohoops.

Ранее Де Коло выступал за "Сан-Антонио" и "Торонто". В составе ЦСКА француз дважды выиграл Евролигу – в 2016 и 2019 году. Также на его счету пять побед в Единой лиге ВТБ.За армейский клуб выступал с 2013 года, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели – 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.