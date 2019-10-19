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«Торонто» подпишет с Сиакамом максимальный контракт на 130 миллионов долларов

22:31
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«Торонто» и форвард Паскаль Сиакам договорились о продлении контракта. Стороны заключат максимальный контракт на 4 года. 25-летний камерунец заработает 130 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Сиакам вместе с «Торонто» выиграл чемпионат НБА. Он был признан самым прогрессирующим игроком лиги.

В регулярном чемпионате Сиакам принял участие в 80 матчах, набирая в них в среднем16,9 очка. В плей-офф его статистика в 24 матчах составляла 19,0 очка, 7,1 подбора и 2,8 передачи в среднем.

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