«Торонто» победил «Портленд», Сиакам набрал 36 очков

«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Торонто» — 106:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард «рапторов» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков. Также 30 баллов на счету Фреда Ванвлита.

«Торонто» (8-3) закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Портленд» (4-8) — 12-й на Западе.

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