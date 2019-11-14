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«Торонто» победил «Портленд», Сиакам набрал 36 очков

08:21
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«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Торонто» — 106:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард «рапторов» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков. Также 30 баллов на счету Фреда Ванвлита.

«Торонто» (8-3) закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Портленд» (4-8) — 12-й на Западе.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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