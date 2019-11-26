«Торонто» победил «Филадельфию», «Бостон» обыграл «Сакраменто»
06:06
«Торонто» (12-4) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» (11-6) — 101:96.
В еще одной встрече «Бостон» (12-4) победил «Сакраменто» (7-9) — 103:102. В составе проигравших 41 очко набрал Бадди Хилд.
Также «Майами» (12-4) уверенно обыграл «Шарлотт» (6-12) — 117:100. Центровой «Хит» Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Торонто» — «Филадельфия» — 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16)
26 ноября.
«Майами» — «Шарлотт» — 117:100 (36:31, 33:27, 29:24, 19:18)
26 ноября.
«Бостон» — «Сакраменто» — 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27)
26 ноября.
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