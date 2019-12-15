«Торонто» победил «Бруклин», «Чикаго» вырвал победу у «Клипперс»

«Торонто» (17-8) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Бруклин» (13-12) — 110:102. Дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов оформил форвард канадской команды Паскаль Сиакам.

В параллельной встрече «Чикаго» (10-19) победил «Клипперс» (20-8) — 109:106.

В еще одном матче «Мемфис» (9-17) дома уверенно обыграл «Вашингтон» (7-17) — 128:111.

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Регулярный сезон

«Торонто» — «Бруклин» — 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19)

15 декабря.

«Мемфис» — «Вашингтон» — 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27)

15 декабря.

«Чикаго» — «ЛА Клипперс» — 109:106 (24:29, 31:28, 29:22, 25:27)

15 декабря.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков